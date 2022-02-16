上海今（16日）通報，15日無新增本土病例，境外輸入病例新增13例，其中1例來自台灣，為台灣居民。

上海市衛健委今通報，15日0至24時，通過口岸聯防聯控機制，報告13例新增境外輸入性新冠肺炎確診病例。其中1例為台灣地居民，自台灣出發，於2月8日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

截至15日24時，上海累計境外輸入病例在院治療患者179名，其中3例來自台灣。