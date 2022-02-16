直播》高雄+6 中油大林廠3人染疫 陳時中最新說明

新冠肺炎疫情延燒，國內今新增53例境外移入個案、14例本土個案，有一半為隔離期間檢出，一半為調查中個案。本土個案中，包括砂石場行群聚、高雄港、航警案、新店設計師案等都有延伸個案，另鳳山家庭群聚案經疫調發現與煉油廠案相關，中央流行疫情指揮中心表示，桃機航警案、鳳山家庭群聚煉油廠案都是當前需要高度關注的案子。由於煉油廠不能停工，已要求其與3班員工把剩下的工作扛起，員工團進團出，與家庭、社區隔絕，入住工廠宿舍。

指揮官陳時中表示，今日新增本土個案為7例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲。一半陰轉陽，一半還在調查中，其中高雄新北都有個案。礁溪飯店延伸的諾貝爾幼兒園群聚案中，今天新增2案，為19812、19811，是一對父母，和已確診的案19046、案19047是同住家人，不過都是在匡列之內。此案今監測期滿，已告一段落。

高雄砂石場的群聚案目前還在觀察誰是源頭，周圍有些零星接觸感染，主要都是家庭群聚，都是案18584、案19580到苗栗家族集會延伸的個案居多，合計有17人，外加1足跡相關。陳時中表示，今日新增一對夫妻確診（案19814、19815），原本就有小孩確診，陪病期間確診。

高雄港今日新增1案，為匡列中的個案，為19049的孫子，案19843，這起群聚案整個看起來屬於穩定的情形。另有幾個感染源待釐清案例，機場航警案中，航警在2月13日到兒子家中，家中有個4歲孫女，孫女今日確診，孫女曾有2天幼兒園足跡。

另新店設計師（案19665）案中，今日新增4例，其中1人為設計師室友，第一時間檢驗陰性，這2天出現症狀確診。另有3人為同時段用餐者及其職場接觸者。陳時中表示，設計師或案19859誰是起頭還在釐清中，因案19859Ct值高、病毒量少，還需要二採判定。至於跨縣市家庭群聚案，有個時間未重疊、足跡相關，曾赴仙草點用餐的個案，Ct值一開始很高，後來3次採檢都是陰性，N抗體陰性，將其移為空號。

陳時中表示，目前除了航警案，鳳山家庭群聚（案19732、19817）也是當前高度關注的案子，其中的孩子（案19732）在鋼鐵公司上班，曾與客戶接觸（案19862），該客戶在2月16發病採檢檢出陽性。