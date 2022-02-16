曾姓UBER男司機凌晨在中市載1名印尼籍女客小美到沙鹿，途中竟邀陪看夜景，小美恐拒遭害無奈答應，曾男將她載往大肚山頂竟強吻猥褻、性侵得逞，才送她回去。曾男到案不但否認犯行，辯稱是女方主動親嘴、摸他，事後，他還以簡訊邀她吃飯。台中檢方偵結，依強制性交罪起訴，並建請從重量刑。

起訴書指出，小美在去年9月間凌晨1時許，透過UBER平台呼叫計程車，自中市西區上車，要前往沙鹿區下車，28歲曾姓司機搭載後主動攀談，車開近目的地時，詢問她是否看過大肚山夜景？強調，僅距5分鐘車程，「陪我一下」，邀她去賞夜景。

小美怕拒絕遭不利勉為答應，曾男見狀，立即將手機的UBER平台行程按結束，將車開往山頂無人煙的昏暗處，將車停在路旁，邀她下車共賞夜景，小美下車發現對路況不熟、無路可逃，應曾男要求坐副駕駛座。

曾男竟伸狼手猥褻，小美用腳踢反擊，仍遭性侵得逞，直到小美大喊：「不要，我要回去了」，曾男才載她回去。小美下車後打電話向男友哭訴，回家洗澡後才前往驗傷、報警處理。

曾男到案時否認強制性交，辯稱，是女方說要去看夜景，還主動親嘴、摸他，而且載她到達指定下車地點後，還向他揮手再見，他也傳「你有生氣嗎」及「下次請你吃飯」2封訊息給她。經醫療院所鑑定，在女方耳朵檢出男性染色體與曾男型別相符。

檢警查驗路口監視器追查，不採信曾男說法，檢方以曾男是小客車司機，公民眾隨機攔乘，竟違反女方意願以強暴手段猥褻、性侵得逞，還辯稱女方主動，嚴重傷害對環境、語言均孤立無援的印尼籍女被害人，對社會治安影響重大，建請法官加重其刑。