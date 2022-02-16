中信兄弟過去全隊都在屏東中國信託公益園區進行春訓，但今年改變作法，為了讓訓練更有效率，16日起將陣容分流，一軍及部分新生代好手就近在屏東觀察，二軍則在立德棒球場進行訓練，但陣容每個階段也會做些調整，期待能找出更多可用之兵。

兄弟春訓採練4休1，目前已進入第三個階段，從今天起部分選手移到立德進行訓練，總教練林威助做出說明，「以往只有1個場地，一、二軍再一起練，場地受限較多，現在多一個球場可以使用，能在同樣的時間內多練一點，讓訓練量是足夠的，如果大家都擠在一起，不僅時間拉長，專注度也不好，分流的用意就是時間不用特別長，也能練到想要的質量。」

「助總」說：「在一軍的主要是去年有在一軍的，特別是中生代，我們要確保他們的狀態，另外幾位『1.5軍』的就近觀察他們春訓到目前為止的狀況，看是否有一開季就能帶的，或是在一軍出狀況時，有沒有可以銜接的球員。」

雖然目前一、二軍分流訓練，但林威助表示，每天一、二軍教練團會議中，都會報告球員狀況，教練團會做討論，可能在一個階段後做出人員調動，至於老將就是讓他們自己調整，「像是（周）思齊的狀況，他陣子背有些不舒服，但不擔心他，就讓他自己調整，他只要準備好就會回到這邊（一軍）開始比賽。」

今天被分在立德的有王凱程、李吳永勤、楊志龍、李家成、黃弘毅、周磊、李榕津、林瑞祥、吳明鴻、林明杰、黃鈞聲、陳偉漢、張仁瑋、林志綱、馬鋼、杜家明、周委宏、李聖裕、周思齊、黃鈞麟、劉貴元等21名球員。

而兄弟規畫在二月底展開隊內賽，主要以年輕球員為主，主力一軍球員就按照他們的進度調整，不一定強求馬上要在隊內賽中出賽，助總說：「看隊內賽能不能看到一些好的東西。」