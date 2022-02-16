大陸粉絲追星的行為，沒有最瘋狂，只有更瘋狂，例如「倒牛奶」事件、圍攻大學校園，甚至死亡威脅批評者等，讓中共總書記習近平也看不下去！習近平總書記指出：「邪教式」追星需要通過立法重點整治，法治則是根除「邪教式」追星的鎮妖劍。救孩子於迷途、還風氣以清朗，這是人民的呼聲，也是黨和政府的決心。

今天（16日）出版的《求是》雜誌發表了習近平2021年12月6日在十九屆中央政治局第35次集體學習時的講話，文章題為《堅持走中國特色社會主義法治道路，更好推進中國特色社會主義法治體系建設》。

文章稱，對人民群眾反映強烈的電信網路詐騙、新型毒品犯罪和「邪教式」追星、「飯圈」亂象、「陰陽合同」等娛樂圈突出問題，要從完善法律入手進行規治，補齊監管漏洞，決不能放任不管。

習近平表示，文化娛樂是社會正常需求，有娛樂就有明星，有明星就會有眾多追捧者，特別是在年輕人中產生偶像崇拜，這都是正常現象，本身不是問題——問題就是凡事都有個度。過了度、越了界，娛樂圈問題演變為社會問題。「邪教式」追星，背離了核心價值、污染了社會風氣，危害了青少年成長，群眾反映強烈，黨和政府就「決不能放任不管」。

「邪教式」追星「邪」在哪裡？習近平指出，這是有個界限的，不能籠統簡單地把所有的對娛樂明星的偶像化崇拜都視為出格。所謂「邪教式」追星，從追星者自身來講，首先是瘋狂的、毫無理性的，為了追星不惜一切代價，什麼愚蠢、肉麻的話都說得出來，什麼衝動、歇斯底里的事都做得出來，對自己的財產乃至身體毫不顧惜，對他人的隱私、權利毫無尊重。

「同時，他們極具暴力性，對善意的批評和理性的勸阻非但極度排斥，而且動用各種手段進行名譽侵犯乃至人身攻擊，擾亂社會生活、挑戰公序良俗。」習近平比喻，其中某些極端粉絲正如金庸在其小說中生動刻畫並尖銳諷刺的邪教徒：阿諛吹捧時不知廉恥、討伐追殺時泯滅人性。

習近平指出，這些年來，「邪教式」追星令中國普通民眾感到荒唐、震驚甚至憤慨的醜惡行為不勝枚舉：在飛機和機場圍追明星妨礙乘客已是見怪不怪，人肉搜索網路追殺也成常規手段，「倒牛奶」事件、圍攻大學校園，甚至死亡威脅批評者，手段越來越卑鄙、影響越來越惡劣，確實到了受者忍無可忍、觀者義憤填膺的地步。

習近平表示，特別要指出的是，廣大青少年從現象看是「邪教式」追星的主要群體，但從實質上看，他們正是「邪教式」追星最大的受害者！青少年尚無社會經驗，又正處於心理上最需要偶像崇拜的青春期，易入歧途，易走極端，成為了那些受資本操控的網絡水軍、「粉頭」（被利益驅動的粉絲團召集者）最樂於圍獵、洗腦、操控的對象。

習近平表示，以往通過學校、家庭、社會對青少年的教育引導手段，在與這些「邪教式」追星的幕後黑手進行對抗時，越來越顯得力不從心，要斬斷黑手、根治「邪教式」追星，就必須同時舉起法治的利劍。加快立法、加強監管，救孩子於迷途、還風氣以清朗——這是人民的呼聲，也是黨和政府的決心。