星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團分享，巨蟹座、雙魚座、摩羯座在元宵節過後，要特別小心小人作亂，受到火星影響，身邊會有人擾亂生活步調，一定要格外謹言慎行，避免受到他人影響，才能度過難關。

▍第三名：巨蟹座

元宵節後，巨蟹座的愛情宮位受火星影響，爛桃花增多，身邊的對象就像極度惹人厭的小人，纏著你不放，導致你分辨不出遇見的人是正緣桃花還是露水情緣，單身的你，也許在還沒有全面瞭解約會對象的狀況下，就急著與對方確立關係，你有可能成為了對方的小三，讓你身心俱疲。有伴的你，容易遇到有心人或第三者插足愛情。建議這段期間要更謹慎，請相信自己的第六感，提早預防，不要盲目聽信他人，也不要任人擺布。

▍第二名： 雙魚座

元宵節後雙魚座的人際宮位受火星影響，導致生活、事業、感情遭受到不小的破壞，雖然不會遇到心狠手辣的小人，但容易受到意想不到的波及，身邊的人「好心幫忙卻壞事」，也許他們真的只是好心想要幫你，卻越幫越忙，而你也因為不好意思拒絕別人的好意，只好默默背上黑鍋，收拾善後。讓你常常有挫敗感和無奈感，尤其最近你可能會遭遇家庭糾紛，甚至為家人花大錢，各方面的影響讓你非常無力。這段期間，你可以試著置身事外，別一看到他人有難就急著想幫忙，小心招來的麻煩更難收拾。

▍第一名：摩羯座

元宵節後，摩羯座的命宮受火星影響，職場上到處是小人，非常艱難，空有一身才能卻處處受到打壓，整天忙著應付暗地裡的小人，根本無暇顧及其他。無論是工作職場或是朋友之間，就是會有小人讓你背黑鍋，或是故意陷害你，導致投資錯誤大賠錢，讓你恨得牙癢癢，又無法上訴。建議你無論遇到什麼困難，都要避免在當下說出情緒化的話，以免變成身旁小人操弄是非的工具，這段時期請盡量低調行事。