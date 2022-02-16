花蓮縣消防局公布去年全縣火災統計資料，419件火災案件中，建築物火災佔36％，其中獨立住宅佔建築物火災件數一半，且主因與電器因素有關。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣消防局公布去年全縣火災統計資料，419件火災案件中，建築物火災佔36％，其中獨立住宅佔建築物火災件數50.34％，主因與電器因素有關，呼籲民眾加裝火災警報器，爭取初期滅火及逃生時間。

消防局指出，去年全縣火災案件419件，造成4人死亡、18人受傷，財損超過新台幣1500萬元，扣除戶外燃燒雜草垃圾等，以建築物火災149件為最多，其中獨立住宅火災75件，占半數以上，集合住宅及商業建築僅占16％。

消防局表示，供公眾使用場所有較嚴謹的消防安全規定，消防單位在近20年的查核與要求，相關場所的消防安全機制幾乎均按照法規設置完成，在預防火災及初期撲滅火勢亦有成效，不過獨立住宅或民宅，因缺乏完善的消防安全機制，而成現在最易發生火災的場所。

消防局依火災發生時段及起火處統計分析，火災多發生在中午12時至晚間9時、民眾活動最頻繁的時段，而建物起火處以廚房為首，工寮、客廳、臥室及倉庫在不在少數，起火原因則以電器因素位居第一。

由於火災多發生的時段，包含民眾的吃飯時間，消防局研判，此時段因大量使用各種類型的電器設備及爐火烹調器具，不排除可能因使用頻繁或不當，造成電器故障、電線短路或爐火不慎引燃等，導致火災發生。

消防局表示，去年火災件數中，有10件經火災警報器發報成功，提醒住戶初期滅火、及時逃生，降低損害，呼籲民眾自行購買住宅用火災警報器，而消防局也有提供弱勢族群家庭免費安裝服務，迄今已補助3萬餘戶。若有低收入戶、獨居長者、身心障礙者家庭，或是狹小巷弄及水源不足區域等獨立住宅，可至轄區消防分隊申請，將由消防隊派員免費安裝。