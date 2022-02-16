兩岸情勢緊張，共軍對台威脅與日俱增。軍事專家估計，十年內共軍不具備全面攻台能力，不過會盡可能運用局部軍事行動，迫使台灣談判，達到以戰逼談目的。

國民黨智庫國政基金會今天舉行「共軍對台軍事威脅 （2022~2027）」座談會，軍事評論家亓樂義指出，保守估計十年內中共不具備全面攻台能力，但會盡可能以控勢戰、懾戰、認知戰、點穴戰及懲治戰等非全面攻台軍事行動，交互運用，迫使台灣談判，達到以戰逼談目的，這取決於中共軍改進程、內外部環境和天下大勢。

亓樂義說，美國跟印太地區在2020年雙邊貿易總額達到1.75兆美元，支持了印太地區5百多萬個就業機會，美國在印太地區投資9600多億美元，比上個十年成長了一倍。反過來看，印太地區在美國支持了3百多萬個就業機會，在美國投資額是9千億美元。這個數字一公佈出來，等於是說不太可能打一場大規模戰爭？但是小規模戰爭的可能性不能排除。

他認為，以美國為首的海上聯盟比過去任何時刻更清晰，不論是AUKUS或是多國海上聯合演習，對中國來說戰略突破美國的海上圍堵比武統台灣更為緊迫。

前駐美軍事代表團團長淡志隆表示，台灣周邊海岸線受侵蝕及人工建設影響，可供大規模正規兩棲登陸的海灘已幾乎不存在；共軍目前動員所有海空載具，一次可輸送兵員約3萬人，仍顯不足，海、空輸具建軍仍待強化。

政治大學東亞研究所榮譽教授丁樹範則認為，現在的局勢對中共而言是「百年之變」，也就是台灣問題變成美國甚至世界的核心利益，如果台灣被中共拿下，美國等於一夜之間退回到珍珠港。

丁樹範說，雖然習近平今年應該會續任，2027年也不排除會續任，但在這個過程中，台灣的份量有多重？目前整個大陸都籠罩在習近平的恐怖控制之下，就連其他6個政治局常委，都已無法與習平起平坐，甚至變成下屬，在習近平大權在握的情況下，讓人不禁懷疑台灣問題對習近平鞏固政權是否真具有很大的重要性。