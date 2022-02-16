為縮短原鄉與醫療的距離，第一金(2892)旗下銀行及第一銀行文教基金會攜手羅東聖母醫院成立「澳花醫療復健中心」，讓需要復健醫療的居民，得以就近就醫，免去長途求醫之不便。

南澳鄉澳花村位於宜蘭縣境內最南端，緊鄰花蓮縣，也是交通最不方便的村里，當地不少年長居民有退化性關節炎及其他不同程度肢體退化情形，需要定期復健。第一銀行及第一銀行文教基金會有感於偏鄉地區的醫療資源不足、就醫不便，在得知羅東聖母醫院規劃於澳花醫療站擴增復健醫療服務後，便立即協助採購「澳花醫療復健中心」所需之復健醫療儀器及相關設備，解決居民就醫及復健治療問題。此次捐贈的復健醫療器材多樣且完備，包含腰、頸部牽引機、各類電療儀器、紅外線燈，以及健身車等設備，為當地居民提供完整的復健治療服務。

第一銀行落實ESG（環境、社會、公司治理）對於落實企業社會責任更是不遺餘力，已連續6年前往花蓮、澎湖等偏鄉離島舉辦義診，提供診療服務及生活物資，嘉惠數千位弱勢居民；自2020年面對疫情挑戰，除捐贈紅外線熱像測溫儀、熱顯測溫偵測器及隔離衣等防疫物資予醫療院所外，也捐贈智慧防疫自助機、醫療巡迴車予臺北榮民總醫院桃園分院、國軍桃園總醫院、臺大癌醫中心醫院及花蓮門諾醫院，持續關懷第一線醫護人員，與醫護並肩抗疫。