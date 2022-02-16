美中科技戰，讓台積電成台灣「護國神山」，當年推動成立「工業技術研究院」的前行政院長孫運璿去世滿16周年，國史館在臉書貼出當年照片表示，孫運璿50年從政生涯，致力解決基層人民需求、經濟發展，奠定他在國人心中無法動搖的地位。

國史館在臉書貼出「孫運璿科技人文紀念館」連結紀念孫運璿，國史館指出，總統府資政、前行政院長孫運璿於2006年2月15日逝世，距今已16周年。

國史館表示，孫運璿曾擔任台電總經理、交通部長、經濟部長、行政院長等要職，期間推動十大建設，其中南北高速公路、中正國際機場、北迴鐵路、鐵路電氣化、台中港及蘇澳港等各項工程，都在孫運璿任後10年間陸續興建完成。

孫運璿也成立「工業技術研究院」，研製積體電路，因此被稱為「工研院之父」，為台灣將來科技發展奠定基礎；促成美國國會通過台灣關係法，確立台美實質關係不變；國民所得提升，被譽為台灣經濟奇蹟，更是躍居了亞洲四小龍之首。

國史館指出，孫運璿見證台灣經濟起飛，帶領台灣創造經濟奇蹟、走過最動盪的年代，其五十年從政生涯，致力解決基層人民需求、經濟發展，奠定他在國人心中無法動搖的地位。