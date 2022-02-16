疫情、通膨、打房等多空因素交雜，商總主席賴正鎰預期，329檔預售巿場因建商之前累積的土地庫存將會搶著推出，推升推案將會爆量。不過，他也強調，在政府持續打房、營建成本無法預測以及銀行升息等三大因素影響下，下半年房巿整體推案將量縮。

賴正鎰說，去年全台房價平均漲幅約30％，其中，台中漲幅達100％，一般新推案的房價已漲到45萬元，桃園青埔也漲破40萬元，他預估今年應該會輪漲到雙北地區，可能將有一波較大的漲幅。

他並透露，三年前將台中水湳一塊土地轉售，如今價格倍增，近年來不僅是建商，科技業也來買地，最可怕的是田僑仔拚命炒地，讓地價、房價直直升。賴正鎰直言，田僑仔炒地嚴重，已拉升建商推案風險。

不過，他指出，下半年受到政府持續打房、營建成本無法預測以及銀行升息等三大因素影響下，下半年房巿整體推案將出現量縮。特別在政府打房下，炒地風潮也將受到抑制，地價可望轉為緩漲。

對於鄉林疫後推案計畫，賴正鎰說，六大都會區的房市行情依舊看好，所以他提出「五大戰略」方向，(一)都更危老、合建購地並行，加強六都布局;(二)集團「品牌感動深化年」，提升鄉林及涵碧樓服務品質；(三)「數位轉型計畫」運用到房產行銷與訂房服務管理；(四)投入「高端康養中心」產業，鎖定南京與成都的銀髮族高端休閒度假養生；(五)兩岸推案提速前進，今年總推案量目標破300億元，獲利雙位數成長。

對於鄉林新的一年表現目標，賴正鎰說，都更、危老的融資案可不受銀行放款上限約束，行庫放款更具彈性，利率也比一般的土建融貸款優惠，鄉林建設長期經營都更或危老地主合建案，更能凸顯優勢。

去年首度插旗三重的「鄉林恆美」預售案三個月完銷，更創下當地新推案的最高單價，去年底也完成新莊副都心「鄉林淳真」交屋。今年推案重心放在台北市與新北市，除了都更案外，也有新的購地計畫，逐步落實每年200億元推案量目標。

他說，近年中科產業聚落持續擴大，已有超過5萬名科技新貴族在中科上班，帶來人口紅利，購屋需求量大增，台中近3年來都是全台推案量最大、不動產交易棟數最多的都會區。所以，鄉林以台中為大本營，也會加大投資力道，看好台積電計畫在中科擴廠效益，積極在十三、十四期及單元五等新興重劃區覓地推案，搶攻科技族群住宅市場。

看好台中房市外溢趨勢，首度跨到台中以南的彰化員林推案「鄉林圓頂」，潛銷期間已接獲近300位客人預約，年後開工後正在全力衝刺，在規劃設計與住宅安全等創下員林大樓的多項新紀錄。

大陸房產部分，青島涵碧莊園複層沙灘別墅已近完銷；南京「涵碧樓行館」酒店式公寓與「涵碧樓金融中心」商辦，目前累計銷售逾八成，希望今年可以完銷。成都鳳凰山「涵碧天下」綜合開發案在去年4月解除航空管制後陸續復工，目前售樓中心與樣品屋完成，準備Q2開盤，今年先後推案的R6與R4兩地塊總銷約台幣190億元。此外鄉林也會持續在青島，南京，成都等省會城市購地推案。