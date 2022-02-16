根據TrendForce研究顯示，2022年AR/VR裝置出貨量將上修至1419萬台，年成長率43.9％，成長動能來自疫情增加遠距互動需求，以及Oculus Quest2壓價策略，Microsoft HoloLens2和Oculus Quest2市占分別在AR、VR居首位。

TrendForce表示，元宇宙（Metaverse）議題帶動品牌廠積極布局，刺激產品出貨表現，但目前AR/VR裝置市場並未出現爆發性成長，歸因於零組件短缺問題以及新技術開發難度兩大因素。此外，考量裝置外觀與體積，使得光學技術難度較高的Pancake設計成為高階新產品的首選方案，並搭配眼球追蹤、6DoF等各種追蹤回饋技術，以提升使用者沉浸式體驗，整體皆進一步影響新品開發進程。由於尚未有新品威脅，TrendForce認為，至少要等到2023年才有可能見到其他品牌廠的產品取代目前Oculus或Microsoft的主流地位。

目前消費市場中，以介於200~400美元的Oculus Quest2為大宗，TrendForce預估Oculus在兩年內將推出進階版Quest產品，達到700美元等級硬體性能，同樣採取補貼策略，將產品定價壓到約500美元，屆時高階消費市場規模有望擴大。商用市場則以千元以上如3500美元的HoloLens2為主，由於商用市場更注重硬軟體整合效益，故主導商業系統、軟體及平台的廠商更具優勢，蘋果（Apple）也因此成為AR/VR裝置市場另一焦點。

由於Oculus及Microsoft產品出貨量強勁，將可能迫使Apple今年推出相關產品加入競爭。不過TrendForce表示，考量硬體性能要求和毛利率，蘋果將可能鎖定商用市場，並採取同HoloLens的定價策略，以千美元的硬體售價搭配每月訂閱制的軟體方案。整體而言，TrendForce認為，Apple、Meta、Sony等今年新品上市時間可能遞延，暫不會對整體AR/VR市場增添明顯的成長力道。