六龜蜜風鈴蓮霧去年銷往大陸受阻後，六龜區農會積極幫助農民開發國內市場，近日六龜區農會與當地食品加工廠合作，推出蜜風鈴蓮霧凍乾，保留蓮霧清香的味道，適合全家大小一同品嘗，目前產品於六龜區農會超市及網路皆有販售，未來預計上架電商平台及文青系書店，供民眾方便選購。

高雄六龜區因地理高、氣候冷涼，加上早晚溫差大，一直是高雄重要的蓮霧產區，所生產的蜜風鈴蓮霧果實碩大紅豔，爽脆的口感及多汁清甜的果肉，深受國內外消費者的青睞。

六龜區農會與高雄在地的一鳴生技農園合作推出「好結果蓮霧果脆」，利用零下40℃冷凍乾燥技術、經過48小時乾燥製成蓮霧凍乾，不但口感酥脆，同時完整保留了蓮霧清香的風味，更留住了蜜風鈴蓮霧紅艷的果皮色澤及營養，適合大人小孩全家一起品嘗。

六龜區農會總幹事林芷蕾表示，為協助農民多元產銷，研發獨特的蓮霧凍乾，以優秀的原料品質加上先進的果乾技術，提供消費者最美味的蓮霧凍乾。

一鳴生技農園蕭旦倫經理表示，六龜的蓮霧水分豐厚、香氣十足，非常適合製成凍乾，利用冷凍乾燥技術能夠保留蓮霧的天然香氣並做成酥脆的口感，是個會讓消費者耳目一新的產品。

蜜風鈴蓮霧做成果乾，農民看法不一，有些農民認為能幫助產品銷售，但有農民認為，蓮霧不像鳳梨，做成果乾後將失去風味。

有農民指出，大陸是蜜風鈴外銷最大市場，10多年前六龜蜜風鈴銷往大陸非常暢銷，六龜區農民一窩蜂陸續種植蜜風鈴，先後共有350至400公頃，去年大陸禁入台灣蜜風鈴後，農民有些已改種其他品種蓮霧，有些人期待農會開發國內市場，不過最根本解決方式，應該是政府要好好跟大陸協商，讓蜜風鈴恢復銷往大陸市場的管道。