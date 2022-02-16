台南新增1確診 居隔期間發病 黃偉哲下午3點說明 14:092022/02/16 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市長黃偉哲說，台南今天有1起新增確診病例。(曹婷婷攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南上周六、日增加5起本土確診病例，連續2天＋0後，今天再傳新增1起確診病例。台南市長黃偉哲說，今天台南有1起確診個案，是高雄確診者的接觸者，感染源清楚，已被匡列隔離中，隔離期間發病，呼籲民眾不用太緊張，至於相關足跡及疫情後續注意事項，他也將於下午3點防疫記者會說明。 中油大林廠1員工確診 高市府下午2：30說明 確診航警疫調不老實 漏2足跡超要命 遭開罰6萬元 #新冠肺炎 #台灣 #台南 #確診 #接觸者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸昨新增本土確診46例 呼和浩特3例核酸陽性 北京中風險區清零 09:522022/02/16 兩岸 上海通報境外1例確診來自台灣 累計3台患者在院治療 13:472022/02/16 兩岸 這年齡層一劑覆蓋率高達99.9％ 前台大醫：先開放他們出國玩 07:452022/02/16 生活 亞太社創高峰會 唐鳳：從台南出發 解決世界問題 11:362022/02/16 政治 專家傳真－以日本為鏡 看我國餐飲連鎖加盟業願景 04:102022/02/16 專題周報 考生因防疫規定無法參加學測 23日17：00前可申請補救方案 04:102022/02/16 生活新聞 香港確診增1619例 堅持動態清零 04:102022/02/16 產業財經 航警同住孫確診 喬幼幼兒園緊急停課 331名師生採檢 09:122022/02/16 生活 新北今＋5 最新足跡曝光 逛市場、做美甲還曾到這家銀行 14:592022/02/16 生活 陳時中點名這條傳播鏈最要注意 疑紅茶店疫情燒進煉油廠 14:372022/02/16 生活 本土＋14 中油大林廠3確診 新北設計師傳4人 13:502022/02/16 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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