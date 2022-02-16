台南上周六、日增加5起本土確診病例，連續2天＋0後，今天再傳新增1起確診病例。台南市長黃偉哲說，今天台南有1起確診個案，是高雄確診者的接觸者，感染源清楚，已被匡列隔離中，隔離期間發病，呼籲民眾不用太緊張，至於相關足跡及疫情後續注意事項，他也將於下午3點防疫記者會說明。