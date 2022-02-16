「第40屆香港電影金像獎」今（16日）公布入圍名單，《智齒》獲最佳電影、導演、男女主角等14項提名，是最大贏家，男主角林家棟更同時以《智齒》和《手捲煙》角逐影帝，而85歲謝賢也憑《殺出個黃昏》首獲影帝提名，但可惜兒子謝霆鋒未以主演《怒火》入圍，另外，《月老》、《美國女孩》、《消失的情人節》3部台片也入圍了最佳華語電影。頒獎典禮將在4月17日舉行。

第40屆香港電影金像獎入圍名單

最佳電影：《怒火》、《梅艷芳》、《智齒》、《媽媽的神奇小子》、《濁水漂流》

最佳導演：《好好拍電影》文念中、《怒火》陳木勝、《梅艷芳》梁樂民、《智齒》鄭保瑞、《奪冠》陳可辛

最佳編劇：《一秒拳王》、《殺出個黃昏》、《智齒》、《媽媽的神奇小子》、》濁水漂流》

最佳男主角：《手捲煙》林家棟、《殺出個黃昏》謝賢、《智齒》林家棟、《媽媽的神奇小子》梁仲恆、《濁水漂流》吳鎮宇

最佳女主角：《馬達・蓮娜》周秀娜、《梅艷芳》王丹妮、《智齒》劉雅瑟、《媽媽的神奇小子》吳君如、《奪冠》鞏俐

最佳男配角：《梅艷芳》古天樂、《殺出個黃昏》林雪、《媽媽的神奇小子》馮皓揚、《濁水漂流》柯煒林、 《濁水漂流》謝君豪

最佳女配角：《除暴》鮑起靜、《梅艷芳》廖子妤、《殺出個黃昏》鍾雪瑩、《智齒》廖子妤、《奪冠》白浪、《濁水漂流》李麗珍

最佳新演員：《梅艷芳》王丹妮、《殺出個黃昏》鍾雪瑩、《媽媽的神奇小子》梁仲恆、《媽媽的神奇小子》馮皓揚、《濁水漂流》柯煒林

最佳亞洲華語電影：《月老》、《美國女孩》、《消失的情人節》