外交部長吳釗燮將於美東時間22日與美國前國防部長、馬侃研究所的特聘研究員艾斯培進行視訊對話，討論美國印太安全夥伴關係、中國大陸崛起、等議題。

艾斯培（Mark Esper）畢業於西點軍校、哈佛大學甘迺迪政府學院公共管理碩士、喬治華盛頓大學公共政策博士，曾任陸軍部長，2019年7月起擔任川普政府國防部長至2020年11月，艾斯培也曾任美國軍火商雷神公司政府關係副總裁。

根據主辦單位馬侃研究所（McCain Institute）網站資訊，近幾個月來，拜登政府外交政策的首要任務是重新與美國印太夥伴連結。馬侃研究所召集專家研討美國的印太安全夥伴關係，以及如何應對這時代最緊迫的挑戰，包括中國大陸崛起、國際上與日俱增的威權主義、全球蔓延的錯假訊息等等。

艾斯培針對上述議題和各界專家交流研討，先前受邀交流研討的包括拉脫維亞國防部長帕布瑞克斯（Artis Pabriks）、哥倫比亞總統馬奎斯（Iván Duque Márquez）、澳洲前國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）、英國前首相梅伊（Theresa May）、瑞典前總理暨歐洲議會外委會主席畢爾德（Carl Bildt）。我外交部長部長吳釗燮將是系列議程的第六場，將於22日登場。