大新竹合併升格瀕臨破局，新竹市長林智堅今表示，讓人民在2022選出大新竹市長，時間很緊迫，朝野若可談，不是不可能。但民進黨立法院黨團總召柯建銘直言，他不否認很多反抗力道來自黨內，朝野很多立委反對竹竹併，「我只能這樣講，我非常遺憾，我也不點名誰了」、「政治沒有我看不懂得地方，但有很多不可說的地方。」

新竹市長林智堅於去年9月拋出新竹縣市合併，遭輿論指為「英人設市」，儘管林智堅最後表態不會參選首屆大新竹市長，但攸關合併與否的《地制法》修法，最終未排進1月份的立法院臨時會。這間接宣告大新竹合併案破局，即便日後順利升格，立法及行政程序的安排，也讓首屆大新竹市長的選舉難以對應到今年底的九合一選舉。

面對竹竹併的未來，柯建銘、林智堅今接受網路直播節目專訪。林智堅表示，他會主張合併，是基於在區域治理上看見問題，因而希望透過倡議讓升格獲得重視；如果去年12月24日，國民黨沒有在立法院霸占主席台，讓《地制法》修正草案順利逕付二讀，相信今天合併案已經進入行政程序，很快可以在2022年由人民決定大新竹市長。

儘管《地制法》修正草案已暫時擱置，但林智堅強調，朝野若可以在立法院開議後來談，時間雖人很緊迫，但不是不可能，重點在國民黨能否放下政治盤算。

當主持人問到「竹竹併到現在會喬不攏，很多反抗力道是出現在民進黨內？」柯建銘直言，「你這樣說，我不會否認，但要從我口中公開去講民進黨內部問題，這不是我的習慣。」

柯建銘說，內部的矛盾，他點滴在心頭，但要告訴大家，新竹合併的原點是去年9月6日林智堅說要合併，隔天報紙登出後，新竹縣長楊文科就主張，建議內政部修改《地制法》，將直轄市升格門檻125萬人以上，降為100萬人，「我聽到楊文科這樣說，我袖子都捲起來了，怎麼搞政治搞這麼久都沒想到可以這樣做，就跟林智堅說要來面對這一題，『讓老先生再來拚這一注』。」

當主持人追問，為何黨內有這麼多反對，柯建銘說，竹竹併對新竹與高科技發展非常重要，到了今年底的選舉，也會變成很有戰鬥力的亮點；「其實……朝野立委都反對，我只能這樣講，我非常遺憾，我也不點名誰了」、「政治沒有我看不懂得地方，但有很多不可說的地方。」

至於未來是否會繼續說服朝野？柯建銘說，「這題目，未了，未來還是會面對。」不過眼前要面對的還有很多議題，立法院下會期第一個要處理的就是修憲，預計2月底、3月初一定要表決；其他的，就是冷靜面對。

柯建銘有感而發地說，他是一個把政治當志業的人，很多事情，波折只是過程，要學習在裡面看到什麼，「我不會難過很久，很多事情過去就過了，要有無限的熱情才搞得下去。」