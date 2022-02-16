虎年美股如何掌握？永豐金證券指出，經濟轉強、升息、通膨三大因素交織虎年，預期美股呈慢牛行情，在基期高以及烏俄緊張的情勢下，目前市場情緒偏向謹慎，投資佈局建議回歸基本面，關注表現強勢凌駕大盤的產業，如能源、金融和房地產可望隨經濟復甦表現；此外、晶片市場持續供不應求，相關半導體設備與製造商也可望受惠；醫療類股或黃金則可以做為適度避險的選擇。

在標的選擇，建議回歸基本面從財報找機會，根據 FactSet 統計，目前S&P 500 指數中已有56％成分股公布財報，其中 76％EPS及77％營收優於預期，可從中擇優找尋大型、長期獲利具成長性、可抗通膨的價值股。操作上隨市場波動靈活操作，逢高部分賣出、逢低少量布局。若是比較保守的投資人，則可投資ETF或是基金。

美國去年全年和第四季GDP增速寫下近40年以來最快增速；就業市場非農數據表現亮眼，初次請領失業金人數低於市場預期，尤其在休閒旅遊、服務、運輸等領域大幅改善，顯示疫情影響逐漸緩和，呼應聯準會對於美國經濟有信心、就業強勁的看法。

非農1月平均時薪較去年同期大漲5.68％，薪資所帶來的通膨壓力使市場預期升息勢在必行，3月升息2碼的預期機率上升，陳泓睿指出，升息的不確定性消除，加上疫情、經濟成長與通膨皆已觸頂，市場反而迎來安寧，虎年美股雖然不易重演去年隨手都有10-20%的漲幅，但依舊看好今年會是慢牛行情。

陳泓睿提醒，今年投資難度上升，升息腳步接近殖利率攀升，市場流動性將逐步緊縮，預料第一次升息前波動加劇，3月的FOMC會議是關注重點，今年無低基期優勢，「隨波逐流、擇優布局」是虎年美股投資原則。

在布局上，檢視去年至今表現超越大盤，或今年以來相對強勢的產業區塊，如能源、金融兩大產業，金融股是升息受惠股華爾街一致推崇，能源與大宗商品也將繼續受惠於通膨、能源轉型、地緣政治風險與經濟復甦。

此外、晶片市場持續供不應求，相關半導體設備與製造商也可望受惠；想適度避險的投資人可考慮布局醫療類股或黃金。