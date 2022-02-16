有農民指出，今年新政未規定整區統一休耕，使得同一灌區，有些農民要休耕，有人選擇種稻，灌溉水一旦滲入休耕農田，旱作綠肥易被淹死。（張毓翎攝）

農委會今年推動「稻作4選3」及「大區輪作」制度，台南後壁多數稻農配合政策選擇休耕並施作綠肥，但仍有少數人維持耕作，農田水利署仍要放水讓農民灌溉，然因不少水路年老失修，導致灌溉水溢入休耕田內，剛種下去的綠肥作物，一下子就被水淹到死翹翹，許多農民憂心領不到休耕補助。

台南市議員李宗翰近日接獲後壁下茄苳農民陳情，擔心綠肥作物無法達到50％存活率，無法領到休耕補助，16日邀集台南市政府農業局、後壁區公所、農田水利署前往勘查。

李宗翰說，老舊灌溉水路破損嚴重，造成田區積水無法翻耕，綠肥作物更是無法發芽，農民為了配合政策沒有種稻，收入已經減少很多，萬一綠肥無法生長，領不到休耕補助，對農民來說，無非是賠了夫人又折兵。

農民林清水痛批「這政策完全錯誤！」，過去雖然水路會滲水，但大家都有種稻、需要水，所以影響不大，但今年新政未規定整區統一休耕，使得同一灌區，有些農民要休耕，有人選擇種稻，灌溉水一旦滲入休耕農田，旱作綠肥易被淹死，屆時公所勘查時未通過，將無法領到補助。

農水署嘉南管理處新營分處主任林占山坦言，其實轄內很多老舊水路都須改善，農水署有持續依輕重緩急，編列經費積極改善；這幾天，他們將派員加強巡查，減少水路滲水情形，他。

市府農業局農務科長許文耀說，區公所預計3、4月才會會勘綠肥種植情形，請農民不要緊張，還有時間可以播種，也呼籲農民種下綠肥，尤其若發生水路滲水影響生長時，都要拍照、紀錄，以保障自己權益。