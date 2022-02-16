張亞中拿退休金挑戰民進黨 喊：228不是大屠殺、蔣介石不是元兇

二二八國家紀念館前館長廖繼斌與孫文學校總校長張亞中今天合開記者會，要求撤換曾以斧頭砍死班導師的二二八國家紀念館館長楊振隆。張亞中則表示，他願以他所有退休金跟民進黨挑戰3項事實，二二八不是大屠殺、不是官逼民反、蔣介石不是元兇，也請國民黨中常會應確定立場。

廖繼斌質疑，行政院長蘇貞昌2019年曾說「小燈泡事件」的兇手王景玉天理不容，那楊振隆砍殺老師，天地容嗎？任用這樣的人居心何在？228受難者家屬徐光表示，想到殺人兇手在那邊守著父親，它就感覺深受其害、驚恐。

此外，廖繼斌也指出，民進黨立委李俊俋等人於2014年在立法院審預算時指控國民黨用「老肥貓」霸佔政府捐助的財團法人，因此提附帶決議「65歲條款」，要求政府捐助的財團法人，其首長、董事長、執行長年滿65歲都要離開，因此，已經70歲的楊振隆就不該擔任二二八基金會執行長。

張亞中則質疑，蔡政府繼續聘任不適任的楊振隆的理由，或許是因為楊振隆過去曾在「二二八通訊」將二二八定義為爭取台灣獨立，並指「台灣人在爭取自主權力的過程中，遭受中國人無情而有計劃的大屠殺」，還指控國民黨就是從一個搶劫殺人的強盜集團轉變成陰險斂財的詐騙集團而已，這樣違反台灣善良價值，滿口謊言、扭曲事實的執行長，不該下台嗎？

張亞中強調，台灣主流論述都將二二八視為大屠殺，彭明敏「自由的滋味」稱2萬人被殺、史明「台灣400年史」稱十多萬人被殺、林木順「台灣2月革命」說不下一萬人、辜寬敏「台灣青年」主張5萬人，台灣教師聯盟精確指出有1萬8285人至1萬9418人被殺，228和平公園的紀念碑也寫死傷上萬人。然而根據二二八基金會從1995年10月7日開始受理申請受難者補償，到2017年5月2日的最新資料，死亡685件、失蹤180件，總共865件，跟「大屠殺」有很大差距。

張亞中說，他願用所有退休金跟民進黨挑戰3項議題，包含二二八不是大屠殺、不是官逼民反、蔣介石也不是元兇。二二八有太多謊言，有人藉此遂行個人政治利益。

張亞中也呼籲國民黨，在今年228前應了解事件本質，在中常會上確定意見，必須將立場講出來，二二八就要75週年了，不能再拖了，台灣需要真善美，否則誰執政都不會好。