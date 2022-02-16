斗六市公所於久安里開闢的「九老爺生命園區」有5環規畫，樹木種在外圍，共有5條通道，中間草坪是樹葬區。（斗六市公所提供）

雲林縣有斗六市九老爺生命園區、大埤鄉尚義村下崙公墓提供環保葬，雲林縣府除補助低、中低收入戶者的火化及塔位免費，若接受環保葬者每名補助2萬元，去年全縣150名低、中低收入者申請殯葬補助，其中15人家屬選擇樹葬或灑葬。

雲林縣府民政處最近行文各殯葬、禮儀社，告知協助中低收入戶自2020年起也比照低收入戶，過世時可申請過世後有火化、公營塔位免費的待遇，且環保葬將有2萬元補助。

縣府民政處表示，內政部多年來推動環保葬，雲林縣斗六市公所、大埤鄉公所提供環保葬服務，雖然樹葬人數逐漸成長，但風氣尚未形成。

斗六市公所於久安里開闢的「九老爺生命園區」有5環規畫，樹木種在外圍，共有5條通道，中間草坪是樹葬區，埋葬方法改良為把骨灰分次倒入樹穴，每放一次骨灰就同時放入泥土與花瓣，目前有603位使用，低、中低收入戶身分是11人。

斗六公所殯葬管理所表示，2015年啟用以來，斗六市籍與非市籍人士比率是4：6，有些是基於環保最無負擔考量，有些是信仰鼓勵，有些是經濟弱勢者。基於鼓勵大眾使用，市民僅需繳交3000元，非市民6000元。

大埤鄉尚義村的下崙公墓樹葬區則提供灑葬、樹葬，「灑葬」作法改良為把骨灰埋入草坪中，取代揮灑作法；「樹葬」則把骨灰埋於100多棵的樹下。費用是大埤鄉民灑葬3000元、非鄉民6000元，樹葬是鄉民8000元、非鄉民1萬6000元。

大埤鄉公所表示，環保葬的概念是塵歸塵、土歸土，接受此一觀念者慢慢增加，如同火葬取代土葬一樣，需要時間轉變，目前無後代子孫的低、中低收戶，兄弟姊妹會幫忙抉擇環保葬。