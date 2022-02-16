中信金(2891)旗下中信證主辦嘉基(6715)發行現金增資普通股共3500張，其中2625張為原股東認購、525張為員工認購，剩餘350張依法對外公開承銷，銷售價格每股95元，今（16）日開始申購，申購期間自今（2022）年2月16日至2月18日三個營業日，2月22日抽籤，預計3月3日現金增資新股發放上市。今（16）日收盤價為118元，預期中籤報酬率達23%，價差超過新臺幣2萬元，可望掀起申購風潮。

今年新型筆記型電腦應用規格將從TBT3升級至TBT4，嘉基為國內唯一通過認證的廠商，TBT4新產品預計將於今年第一季末開始大量出貨，加上第二季開始Apple所有螢幕將採用TBT，傳輸線市場的成長動能進一步推升營收與毛利率，營運成長可期。

中國信託證券近年在資本市場成績亮眼，去（2021）年承作淳安二、風青二屢創超額認購倍數紀錄，風青二更以9.48倍居可轉債競拍市場之冠。另外，中信證券主辦「嘉基一」可轉債競拍已於今年1月19日掛牌，得標均價116.22元，為近6個月無擔保可轉債最高，本次嘉基辦理現金增資，預計可募集新臺幣3.32億元，充實公司營運資本。