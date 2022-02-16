近期烏俄紛爭地緣政治增加市場不確定性，帶動全球投資人避險情緒上升，加上美國聯準會升息相關議題不斷，通膨也是一大隱憂，群益投信認為，在地緣政治驅動避險情緒、升息預期、通膨隱憂三大不確定因素下，預期市場波動起伏大，今年市場仍然面臨諸多不確定性，因此建議穩健型投資人不妨採取「U，S，A」收益多重資產的投資策略。而永豐金證券則是建議採取「隨波逐流、擇優布局」策略。

永豐金證券分析，經濟轉強、升息、通膨三大因素交織虎年，預期美股呈慢牛行情，在基期高以及烏俄緊張的情勢下，目前市場情緒偏向謹慎，投資佈局建議回歸基本面。

群益投信的「U，S，A」收益多重資產策略，分別是US concentrated投資聚焦美國、Stock picking成長與價值股並重、Allocation佈局多元主題趨勢。

永豐金證券策略分析師陳泓睿分析，今年投資難度上升，升息腳步接近殖利率攀升，市場流動性將逐步緊縮，預料第一次升息前波動加劇，3月的FOMC會議是關注重點，今年無低基期優勢，「隨波逐流、擇優布局」是虎年美股投資原則。

在佈局上，檢視去年至今表現超越大盤，或今年以來相對強勢的產業區塊，如能源、金融兩大產業，金融股是升息受惠股華爾街一致推崇，能源與大宗商品也將繼續受惠於通膨、能源轉型、地緣政治風險與經濟復甦；此外、晶片市場持續供不應求，相關半導體設備與製造商也可望受惠；想適度避險的投資人可考慮布局醫療類股或黃金。