有媒體報導國民黨主席朱立倫可能御駕親征參選台南市長，已宣布爭取市長黨內提名的市議員謝龍介16日認為，如果主席有意願的話，應該可以振奮人心、提升藍營的士氣，對此他「樂觀其成」，甚至覺得連協調都不必了。

謝龍介表示，提名就是要找出最強的、能勝選的這個人，如果說能夠找到比他更強、更有贏的機會的人，那在機制上他再堅持也沒有用，甚至連協調都可以不必了。有更強的人要出來，當然對政黨都是正面的，因為這不只是2022，後面還牽扯到2024重新取得執政權，當然要步步為營、好好布局。朱主席是一個有豐富經驗跟歷練的政治人物，他有高度的智慧，相信在22個縣市的布局一定會做到最好。

針對外界有傳言指謝龍介選台南市長是選假的，他也強調，網路的傳言很多，但應該以他本人說了算，他對得起選民，也不要幫他安排任何位置跟職務，他也不會接受，他會全力拚台南市長。