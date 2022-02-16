中信兄弟春訓進入到第三階段，投手群陸續開始進入牛棚階段，總教練林威助觀察，38歲老將官大元是投手群中調整進度最快，上次進牛棚已投了120球左右，余謙前幾次牛棚狀況不錯，去年幫助球隊貢獻雙位數勝場的鄭凱文16日也進牛棚練投。

兄弟春訓採練4休1，目前已進入到第三階段，投手群陸續開始進牛棚，對於這陣子的觀察，林威助表示，2020年首論選進的余謙這幾次牛棚狀況都不錯，但放假前一次的牛棚狀況比較不好，他特別提醒余謙，要去找出導致狀況不好的原因，去做適當調整。

「助總」還特別點名去年拿下東山再起獎的官大元調整狀況一直都很不錯，「他的進度比年輕球員都還要快，之前牛棚已經可以丟到120球左右，球速也有出來。」去年在球隊先發輪值不足時頂替、幫助球隊拿下12勝的鄭凱文，今天也進牛棚練投，林威助表示，有與投手教練討論過，今年鄭凱文的定位依舊在先發。

對於球員競爭一軍位置，助總坦言都會有期待，「但成績會講話，表現出來的東西如果不被大家認同，說期待也沒有用，大家都是站在同樣起跑點，就是要去爭取，特別是一些有年紀的、長期待在二軍的中生代球員，更應該要去突破自己。」