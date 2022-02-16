香港警務處官網今天（16日）更新顯示，簡啟恩已任第二任香港警務處國安處處長。

香港警務處是香港特區政府保安局轄下五大紀律部隊之一，於2020年7月1日成立國家安全處。

2021年8月，首任國安處處長蔡展鵬已被證實調任人事及訓練處長。此後香港警隊官網「高級官員」一欄，香港國家安全處處長一職一直處於「資料更新中」的狀態。

簡啟恩於1991年加入香港警隊任職督察，先後擔任西區警區副指揮官、機場警區指揮官、灣仔警區指揮官及港島總區副指揮官。他於2019年9月晉升為助理處長，執掌服務質素監察部，2020年9月調任為警務處助理處長（國家安全）。

公開資料顯示，簡啟恩還曾赴內地及海外受訓，包括上海浦東幹部學院、北京大學、蘇格蘭警察學院及英國皇家國防學院。

2021年1月，簡啟恩等3名港警國安處高層被列入美方「制裁」名單。

一個月後，即2021年2月10日，香港特區行政長官林鄭月娥向7名現任和前任警務處高級警務人員頒發行政長官公共服務獎狀，以表彰他們為維護國家安全作出的重大貢獻。而簡啟恩也在其中。