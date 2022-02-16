台東市馬當部落聚會所16日動土。（蔡旻妤攝）

台東市馬當部落聚會所16日動土。（蔡旻妤攝）

台東市馬當部落聚會所16日動土。（蔡旻妤攝）

馬當部落聚會所動土

台東市馬當部落是全台人口最多的部落，受限土地問題，74年來苦無聚會所，聚會所16日動土，預計年底完工。馬當部落主席郭傳宏激動表示，部落苦等多年，感謝縣政府給了我們1個家；而長老們領唱傳統歌謠時因太興奮，也罕見抓不到音準。

典禮開始前，由長老階層進行傳統祭儀，接著部落族人集體吟唱傳統歌謠，由於領唱者多次抓不準音調，最後由青年以手機播放音樂才進入狀況；族人們頻頻向來賓致歉「太感動又太緊張了，不好意思！」。

原民會副主任委員谷縱‧喀勒芳安指出，聚會所總工程經費2790萬元，其中由原民會核定補助規畫設計經費84萬元，行政院花東基金及前瞻計畫補助1766萬元以及台東縣政府自籌940萬元辦理，預計今年12月完工。

谷縱指出，為了加速興建部落聚會所，行政院運用花東基金已先後核定縣府辦理2期「台東縣部落聚會所興建計畫」，自2016年至2023年計畫經費總計3億元，由各公所執行興建作業，預計完成興建29座聚會所，目前已完工15座聚會所，

據了解，部落過去舉辦豐年祭，只能借用學校、私人農地，甚至克難在路邊舉行，30多年來爭取聚會所3度落空，「想有1個聚會所，卻歷經波折」。台東縣府啟動豐榮、豐樂區段徵收取得2百多筆土地，面積合計10餘公頃，並特別劃定區段徵收範圍內中間之公19公園用地，作為馬當部落新聚會所用址。

原民處說明，馬當部落聚會所暨文健站新建工程總工程經費為2790萬元，包含鋼棚、公共廁所及文化健康站各1棟，鋼棚主體為長寬28.5米鋼結構傘狀，文健站長寬約15米。除提供部落族人傳統祭儀、特殊慶典及休閒活動等使用，聚會所旁一併新建文健站，將帶給長者舒適良好的學習活動空間。