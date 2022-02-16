俄羅斯15歲花式滑冰女將瓦莉娃(Kamila Valieva)日前陷入禁藥風波，此事件受關注程度甚至與她的場上表現不相上下，畢竟她還是一名未成年少女。而目前國際運動仲裁庭(CAS)仍允許她出賽，引起部分人士不滿。對此她的委任律師最近向外表示，瓦莉娃藥檢沒過與她「爺爺」有關！
上周據俄羅斯奧會(ROC)當地媒體爆料，在花式滑冰團體賽奪金的瓦莉娃陷入禁藥疑雲，後來頒獎儀式因法律問題延後舉行，這可能就和她有關，媒體接著就透露她在冬奧前的藥檢被測出服用(曲美他嗪/Trimetazidine)，這是一種用於心臟疾病的藥物。
而為何年僅15歲的瓦莉娃會吃這種藥物，引來外界好奇，如今這謎團出現蛛絲馬跡，近日據俄羅斯網站《Dossier Centre》獲取的聽證會錄音顯示，瓦莉娃法律團隊對禁藥反應呈陽性有話要說，原因是受到「汙染」，據悉是她誤用爺爺喝過的水杯，導致爺爺服用的藥物(曲美他嗪)進入她體內。
瓦莉娃媽媽也對外表示：「她是在去年聖誕節時和爺爺用同一個玻璃杯，爺爺有在吃心臟病的藥。」《紐約時報》則跟進報導，瓦莉娃爺爺在9日提供俄羅斯反禁藥官員一段預錄影片，影片中表示使用曲美他嗪是在治療心臟病「發作」，甚至在影片中向眾人展示藥包，似乎要外界還給瓦莉娃清白。
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