俄羅斯15歲花式滑冰女將瓦莉娃(Kamila Valieva)日前陷入禁藥風波，此事件受關注程度甚至與她的場上表現不相上下，畢竟她還是一名未成年少女。而目前國際運動仲裁庭(CAS)仍允許她出賽，引起部分人士不滿。對此她的委任律師最近向外表示，瓦莉娃藥檢沒過與她「爺爺」有關！

So the Russian defence seems to be contamination - from Valieva's grandfathers heart medicine. "Dossier Centre" https://t.co/SmVXiBaDP6 carries the extra details inc. that Valieva is on a further heart medicine. 'Hypoxen' https://t.co/HnRKQYen8P — Matthew Pinsent (@matthewcpinsent) February 15, 2022

上周據俄羅斯奧會(ROC)當地媒體爆料，在花式滑冰團體賽奪金的瓦莉娃陷入禁藥疑雲，後來頒獎儀式因法律問題延後舉行，這可能就和她有關，媒體接著就透露她在冬奧前的藥檢被測出服用(曲美他嗪/Trimetazidine)，這是一種用於心臟疾病的藥物。

而為何年僅15歲的瓦莉娃會吃這種藥物，引來外界好奇，如今這謎團出現蛛絲馬跡，近日據俄羅斯網站《Dossier Centre》獲取的聽證會錄音顯示，瓦莉娃法律團隊對禁藥反應呈陽性有話要說，原因是受到「汙染」，據悉是她誤用爺爺喝過的水杯，導致爺爺服用的藥物(曲美他嗪)進入她體內。

Breaking News: The Russian figure skater Kamila Valieva had other drugs that can be used to treat heart conditions in her system before the Olympics. Only one is banned, according to documents reviewed by The New York Times. https://t.co/grTlko0msR — The New York Times (@nytimes) February 15, 2022

瓦莉娃媽媽也對外表示：「她是在去年聖誕節時和爺爺用同一個玻璃杯，爺爺有在吃心臟病的藥。」《紐約時報》則跟進報導，瓦莉娃爺爺在9日提供俄羅斯反禁藥官員一段預錄影片，影片中表示使用曲美他嗪是在治療心臟病「發作」，甚至在影片中向眾人展示藥包，似乎要外界還給瓦莉娃清白。