51歲導演明金成8日心肌梗塞過世，留下遺孀及一對雙胞胎兒女，遺孀Patty忙完頭七儀式後，稍早在臉書悲痛發文：「繼續帶著我先生的愛，來保護我們的兩個孩子」，字句滿滿對先生的思念，讓人感到相當不捨。

明金成遺孀Patty在忙完頭七儀式後，在亡夫臉書發文感謝這段時間所有人的協助與幫忙，尤其在第一時間手足無措之際，外界給予最大的力量與支持，即便沒辦法這麼快適應沒有先生的日子，但身為一名母親而言，她知道自己必須勇敢，也會把悲痛化成祝福，相信這才能讓先生安心的走，也跟所有人喊話：「千萬不要為我們擔心」。

明金成遺孀悲痛發文，讓人備感不捨。（Jimmy 明金成臉書）

Patty表示昨(15日)把告別式日期確認安排好後，目前可以稍微放心休養，才能繼續帶著先生遺留下來的愛來保護兩個孩子，也再次感謝這段期間所有人的加油打氣，才能支撐著她一路走下去，接著曬出雙胞胎的萌照，語帶感激表示：「感謝月子中心及產後護理之家，從頭到尾無微不至的照顧我跟寶寶們，讓我可以放心去做每件事情跟休養，寶寶們也被養的白白胖胖的，這真的是我跟先生最大的安慰」，告別式預計在3月1日早上8點於第一殯儀館景行廳舉行。

好友屈中恆日前提及Patty家中經濟狀況，表示有很多親朋好友希望以捐款方式從旁協助，雖然Patty並不排斥，但目前還有很多細節仍在商量，至於曾國城被問及是否計畫替明金成遺孀成立基金會？他低調表示：「還沒聊到這個，只聊到事出突然，還在準備後面如何照顧他老婆的狀態。」