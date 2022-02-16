三立董事長林崑海病逝，16日在八鳳會館入殮，對於近日各種揣測，湧言會召集人王定宇回應沒有跳船潮，且三立電視本來就獨立運作，揣測跟裡頭的關係是無稽。對於今年的黨公職選舉，會以更多席次回應社會的期待。

王定宇說，海董的離開外界有些誤解，不只對他不尊敬，相信也不是海董所樂見，因此覺得有必要說明。特別是湧言會的成立，從命名到組織架構都是集體決策、集體領導，從定名、籌辦到決策模式，海董本人其實並沒參與。

至於外界提到跳船潮或與三立電視台關係，王定宇表示，這不僅是錯誤解讀，還可能造成當事人困擾。舉例來說，前台鹽董事長陳啟昱、高雄巿議員陳慧文等人，彼此是合作的關係，自始自終都不是湧言會成員，哪來的跳船。

而三立電視台本來就是一個獨立媒體，注重本土價值，考慮的是閱聽眾，揣測湧言會與裡頭的關係不僅無稽，而且無聊。至於以政論節目壯大派系，講白一點，電視台看的是收視率，沒有收視率，電視台也不會自砸招牌。

王定宇也提到，湧言會在年底的縣巿長並沒有推出自己人，黨內也不影響其他派系運作，相對是扮演調和角色，像是台北大安文山區派出「口譯哥」趙怡翔參選，阮昭雄就退出不選，把空間挪出來，避免壓縮其他人的參選。

對於今年的黨公職選舉，王定宇說，他身為召集人，很負責的說，不僅會維持現有中常委席次，而且還會再成長。湧言會樂於跟不同派系合作，成長不僅是為了派系，湧言會也會為了台灣、為了民進黨繼續努力。

林崑海14日晚間病逝後，16日在八鳳會館入殮，湧言會成員包括新北巿黨部主委何博文、以及立委林楚茵等人，都特地南下見海董最後一面，到場的還包括台南巿長黃偉哲、屏東縣長潘孟安、前內政部長余政憲等人。