霞雲國小探索大豹社遷徙軌跡學童童趣畫出路線圖。（霞雲國小提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市復興區霞雲國小深耕在地課程，繼「藥草、桂竹、小米」等富有深度泰雅部落文化課程，16日校方邀集家長與學童一起探索大豹社遷徙遺跡，根據過去畢業生尋根、東眼山訪查的實際路線，用自己的方式畫下過去族人近百年的遷徙路線圖。

大豹社事件源自清朝時期劉銘傳在台灣建立隘勇線，但日治時代採取開發山林政策，突破原來的隘勇線，入山開採樟腦及伐木，遭到復興區前山原住民抵抗，在大豹社領袖瓦旦．燮促(Watan Syat)率領下，各部落聯合抗日長達7年，各社族人原本1千多人，最後只剩下40幾戶，流落至今日東眼山等各處。

霞雲國小校長羅幼蓮表示，教學團隊事先安排師生事先參觀大豹群故事館，讓大家對於整個歷史發展有很清楚的輪廓，學生用孩子的視角，畫下對先人努力的足跡線條，充滿童趣也展現出對歷史的重視，是很有意義的在地文化課程。

六年級學生施兆崙說，從各種文物的存在，知道阿公們的辛苦，來到現在生活的地方，是現在幸福的蹤跡。三年級學童高群則說，在部落會聽到老人說這段故事，現在很清楚還有看到很多打獵的器具、水瓶，羨慕以前的人很會打獵生活。