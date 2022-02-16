隨財報陸續公布，2022年營運轉機吸引市場目光，凱基投顧看好，鈺太（6679）受惠整體潛在市場擴大與規格升級，將創造獲利上檔，給予「買進」投資評等，並把推測合理股價預期由450元，大幅調高到550元。

鈺太受季節性因素影響，2021年第四季稅後淨利1.49億元，季減18.4％、年增49.9％；毛利率41％略低於前季的41.8％，大致符合市場共識。鑒於MEMS麥克風於筆電之內涵價值持續提升，且市占率持續擴大，法人指出，鈺太經營管理階層預計2022年高訊噪比（SNR）與窄邊框D-mic之營收貢獻分別達10～15％與30～40％。

凱基投顧指出，受惠於實體辦公與筆電個人化趨勢，商用與電競筆電需求依舊暢旺，認為筆電升級至商用規格，以及電競筆電需求熱絡，將提高麥克風在裝置的搭載量與價值，進而帶動鈺太產品單位售價與出貨量提升。

中長線來看，法人提出，儘管2022年真無線藍牙耳機（TWS）與電視需求成長可能有限，然鈺太憑藉強大的高SNR與窄邊框D-mic研發能力，加上與筆電OEM業者建立穩固合作關係，看好鈺太2022～2023年營收可望維持雙位數增長，獲利能力亦將提升。