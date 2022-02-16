現代人時常透過通訊軟體LINE處理工作或生活的大小事，儼然已成為生活中不可或缺的一部分，但已讀功能還是讓不少人覺得壓力大，無法擁有私人空間與隱私，但有網友表示，此功能當初是因為日本311大地震而設計的，當災難發生無法傳大量訊息，可以透過已讀報平安。

有網友在PTT論壇上發文討論，已讀功能有什麼優點？原Po認為，只要看過聊天室的訊息，馬上就會顯示「已讀」的字樣，無論是真的馬上查看或不小心點開，秒讀通常會被別人說壓力大，但若久久沒看訊息，又會被說都不讀不回，到底已讀功能有什麼優點？文章引起網友們熱烈討論。

正反兩派的意見都不少，「給人壓力的爛東西」、「已讀本身沒問題，有問題的是自己在小劇場」、「裝沒看到被發現會很尷尬的垃圾功能」、「已讀好啊，代表對方看過，不然都不知」、「就是個狀態，自己小劇場過度解釋都噁心」、「這功能真的不知道設計來幹嘛的。」

此外有網友解釋，已讀功能起初是在311大地震時用來確認用戶是否安全，「本來是在有重大災難時，用來證明你還活著的功能」、「記得這是因為311大地震而發明的功能」、「本來是在有重大災難時用來證明你還活著」、「那是用於重大災害發生時通訊不穩，無法傳送大量數據的時候，簡單的已讀訊息可以讓你知道親人還活著可以看手機。」

根據日經報導，2011年日本發生311大地震，當時有許多受害者難以與家人、親友取得聯繫，因此Naver創辦人李海珍便在日本推出LINE通訊軟體，而已讀功能，則是針對災難發生後，第一時間能確認人員安全而設計。