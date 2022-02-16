民進黨新北市第9選區議員提名，前新黨黨員、英系新人黃琳有望獲婦女保障名額、直接保送，同選區正國會參選人張銘祐今到黨中央抗議；正國會中常委陳茂松痛批新北市選對會雞腸鳥肚、王八蛋；新北市長候選人比較要緊，「會癢的不抓、不會癢的抓到流血」。

陳茂松說，以下他說的話，等一下在中常會跟選對會他還會再繼續講，他在嘉義市出身，四十多年來，靠婦女保障擠倒男性只有一人，嘉義市10屆市長9個都是女的，今天新北市選對會做出一個歧視女性的決定，「查某不生氣嗎？女記者你們講講看？」女性沒有那麼弱，「我們主席、總統也是女性，靠婦女保障新北市選對會是雞腸鳥肚」。

他說，黃琳6、7年前入民進黨時還在新黨的中央黨部服務，在新黨那用倒了，跑到民進黨王閔生那，王很聰明，用了不行趕緊將黃辭掉，結果黃跑去民進黨外交國防委員會立委羅致政那去當助理，「那些國際外交重要資料，會不會送中共那，我還很懷疑」。

他說，新黨跟民進黨完全不同，王閔生的老大（蘇貞昌）是抗中保台的頑固份子，但現在用的是雞腸鳥肚是抗中保台的投機份子，在新北市選對會吵吵鬧鬧的是雞腸鳥肚抗中保台的投機份子。

他說，若今天民進黨政黨支持度三十幾趴，國民黨支持度不過十幾趴，都提名兩個以上，民進黨只提名兩個合理嗎？應該男女一起初選，先兩名出來，大不了備註，因戰情需要得徵召一名女性。

他痛批，新北市歧視女性，難怪不會贏，「我罵新北是在那吵雞腸鳥肚王八蛋」。新北市選對會應該去找新北市長候選人比較要緊，「會癢的不抓、不會癢的抓到流血」。

他還向林錫耀喊話，「我在此強力推薦，他曾在那當過省議員、副縣長還在行政院當過副院長、黨秘書長，去對抗侯友宜絕對是對的」。

陳茂松強調，新北市選對會做出這樣的決議，是「抗中保台的投機分子」，可以因為戰情需要而徵召女性，但把女性看得這麼弱，難怪新北市總是贏不了，「新北市在這邊吵的是王八蛋」，現在應該去找新北市的母雞比較要緊。

張銘祐則說，「報告蔡主席 請給銘祐一個公平初選的機會」；懇求主席跟中執委，給他一個公平參加市議員初選的機會，而他將坦然接受初選結果。

他也三問黃琳，是否已經放棄新黨黨籍？加入民進黨後，是否仍幫著新黨服務？過去在新黨服務時，是否曾到中國參加過任何統戰活動？皆需要對外界釋疑。