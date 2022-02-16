台南市官田區汙水下水道系統計畫第3期即將發包，預計開工日約在今年6月，不過計畫中的二鎮里住宅區，部分管路老舊阻塞，汙水無法順利排出，16日地方及主管機關與居民開說明會，協商先由台南市水利局與官田工業區加裝抽水機應急，在新管線完成前先解決燃眉之急。

官田區汙水下水道系統計畫共分4期，第3期為六甲區二甲里及官田區二鎮里住宅區內，二鎮里為官田工業區內主要住宅密集區，早期民生汙水皆由官田工業區代為處理，惟因無相關法規規範工業廢水處理場處理民生廢水，二鎮區廢水排放系統無人維護至今，以至於多處管線缺乏整修排放廢水功能已無作用。

立法委員郭國文、台南市議員陳秋宏於16日針對官田二鎮里汙水下水道用戶接管工程進度案，邀集台南市水利局、經濟部工業局官田工業區服務中心、官田工業區廠商協進會、台南市官田區公所，以及官田區二鎮里辦公處等相關單位至現場召開說明會進行說明。

郭國文表示，官田工業區雖設有汙水處理系統，主要功能為工業汙水處理，於過去也會收受民眾排放的生活汙水，但因無相關法規向民眾收取處理費用，以致住宅區相關地下汙水管線老舊卻無經費來源修復。

過去台南縣政府曾辦理交接業務，但只完成路面及上方設施交接，地下汙水排水系統等未完成交接，導致地方政府及中央單位皆無法源可辦理維護，導致數十年來該地區之管線都無法釐清維護單位而崩塌或阻塞。

郭國文說，在中央與地方政府共同努力下，將二鎮區地區納入六甲區汙水下水道用戶接管作業第3期第1標接管工程，盼工程能夠盡速完成，同時也透過說明會釐清民眾之疑慮。