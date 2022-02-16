思科今(16)日發布嶄新的創新解決方案，為居家、辦公室或任何地方工作的人們實現混合工作，思科深知，良好的網路品質是其中的關鍵，企業要實現成功的混合工作環境，皆須由可靠和至關重要的網路連接支援。

為協助客戶建立混合工作的基礎，思科今日宣佈，領先業界的全新解決方案，其中包括Wi-Fi 6E(Catalyst 9136及Meraki MR57)、思科5G專網、Catalyst 9000X交換器以及導入思科Silicon One至Catalyst交換器產品組合。

思科表示，各種規模的企業過去兩年都在適應重塑IT計劃與營運的重大數位化轉型，包括跨越混合雲以連接私有雲和公有雲、為實現物聯網所使用的人工智慧與機器學習，以及安全連接各人各事的混合工作。

企業要實現成功的混合工作環境，不僅依賴於其支援遠距工作的能力，更需要能夠適應各種突如其來的變化，這一切皆由可靠和至關重要的網路連接支援。

思科認為，網路是驅動混合世界中生產力的重要動能，幫助企業、學校及政府更好地工作。隨著越來越多人需要根據自身的條件靈活地工作，企業必須迅速地擴展他們的數位營運，實現隨時隨地工作所需的連線。

另外，思科強調，高效的網路性能能夠提升員工的工作能力，網路中內建性能越強、越敏捷與越靈活，員工就能發揮更優越、敏捷和靈活的表現，大多數台灣受訪者表示，他們謀生的主要方式取決於可靠的互聯網連線。

思科執行副總裁暨企業網路及雲端業務總經理Todd Nightingale表示，沒有網路，混合工作便無法實現。高效的網路性能可以提升員工的能力。由Silicon One支援的各個發布讓混合工作變得可能，並帶來前所未有的效能及可靠性，以及最重要的是，為我們團隊帶來持續適應及改變所需要的靈活度。