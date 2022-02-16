疫情延燒重創觀光產業，旅館業者面臨前所未有的挑戰，台南市政府觀光旅遊局推出「台南市優質旅館評鑑輔導計畫」，希望協助業者應對未來復甦的觀光熱潮，經過測試與評鑑後，共有36家旅館業者通過。

市長黃偉哲表示，台南首次舉辦的優質旅館評鑑，目的就是希望讓許多的特色民宿及商務旅館能嶄露頭角，也讓更多消費者藉由評鑑得知更多優質的業者，未來還會參照許多國際旅遊雜誌、入口網站及各種國際評鑑，讓旅宿業者能與國際接軌，吸引更多潛在消費者，讓台南成為更優質的旅遊城市。

觀旅局也說，全台首創的優質旅館評鑑，除檢視旅館業者是否符合基本安全規範與基礎服務，包含建築環境、設施、服務互動及清潔衛生等項目外，還依旅館經營型態與自我定位，分為「商務智能」、「樂齡親子」、「設計特色」及「輕旅便捷」等4大類進行評比。

經過舉辦說明會、培訓課程及實地診斷評鑑等作業，以及因應疫情特別運用科技方式透過影片、秘密客電話測試，最後共決選出36家旅館業者，獲得台南市優質旅館推薦的殊榮。

參與評鑑的旅館業者中，有不少亮眼的表現，像是「商務智能」的香格里拉台南遠東國際大飯店，具備五星級的高規格硬體及服務，鄰近大眾交通轉運樞紐與購物中心，適合高端奢華的度假享受；「樂齡親子」的和逸台南西門館與人氣卡通聯名合作，打造豐富多元的親子環境，設計趣味性十足；「設計特色」的台南老爺行旅，巧妙地將在地傳統文化以國際觀點結合，搭配限定主題特展，具有國際級設計感的優質旅館；「輕旅便捷」的桂田酒店位於交流道旁，交通便捷，旅館功能齊全，除了多樣化餐廳外，7000坪大型戶外南洋庭園也極具特色。