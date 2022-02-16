確診航警疫調不老實！漏2足跡超要命 遭開罰6萬元

桃園16日新增1本土案例，是桃園國際機場航警的4歲孫女，市長鄭文燦說，第二波疫調發現航警13日還曾到北投載女兒回到台北住處，卻未第一時間告知，影響第一時間匡列，除立即通知台北市衛生局疫調航警女兒的足跡跟北投某飯店工作職場，也將依違反傳染病防治法開罰6萬元。

桃園國際機場航警（案19763）15日確診後，市府匡列疫調發現，13日曾和兒子家人接觸，導致非同住家人中、就讀幼兒園的4歲孫女（案19861）染疫、Ct值18.8，孫女就讀的喬幼幼兒園全面停課並全員採檢，加上師生及陪同家長共採檢448人。

鄭文燦說，桃園國際機場航警（案19763）工作是負責確診病患後送，有穿隔離衣等防護措施，但他疫調沒有完整說明足跡，今天早上進一步二輪疫調，發現除了有跟孫女接觸，13日還曾到北投載女兒回到台北住處，其女兒在北投某飯店工作，除匡列採檢居隔外，也同步通知台北衛生局疫調其住處跟職場。

鄭文燦說，航警疫調沒有第一時間完整說明家人接觸情況，已違反傳染病防治法，將開罰6萬元，強調疫調要充分說明，有利匡列採檢，減少社區風險。