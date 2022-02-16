嘉義縣山區一名表現優秀、多次獲獎的偏鄉小校校長，昨遭廖姓女子在「爆料公社二社」踢爆隱瞞已婚身分與她交往，甚至以性愛照威脅，還因別的女人與她分手，校長事後火速發聲明道歉，今則請假未上班，縣府教育處長李美華表示，已由督學進行調查，等調查報告結果出來，如有涉及違反相關規定，會依行政程序召開考績會討論與處置。

被控婚內出軌的校長辦學認真，又拿到多個獎項，形象一向正面、積極，但廖姓女子千字文指控卻鉅細靡遺，爆出校長不只外遇，還涉及偷拍、酒駕，已重創校長形象，更在教育界引發熱議，至於學校所在社區居民也難以置信，強調校長用心辦學，和師生、家長互動不錯，也積極參與社區營造，被爆出軌「很意外」。

經教育處事後了解，兩人應已分開一陣子，不過仍要求校長寫完整報告並配合調查。

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