苗縣府衛生局統計，目前已篩檢611人、125人陰性。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣因高雄砂石場傳播鏈，引起竹南鎮家庭群聚確診6人及相關足跡1人，苗縣府15日起連續3天在竹南鎮大厝里設置社區PCR篩檢站，截至16日早上10點共完成611人篩檢，125人報告陰性。

苗栗衛生局表示，無論是快篩或PCR檢測結果，只要醫事機構完成上傳作業，民眾就可以透過「全民健保行動快易通APP」的健康存摺功能查詢，敬請鄉親多加利用「全民健保行動快易通APP」查詢並下載報告。

衛生局指出，快篩檢驗一定會在當天告知採檢結果，如果是PCR檢驗則最晚在3天內有結果，如果檢驗結果為陽性，地方衛生單位會立刻主動通知並安排就醫。若採檢後3天仍未接獲通知，表示檢驗結果為陰性，如果有任何疑慮，可以洽詢原先採檢的機構。

另外，防疫人員進行疫情調查或通知相關事項時，發現少部分民眾留下的電話號碼錯誤，導致無法聯繫上，需要請求警政協尋，因此呼籲大家篩檢時務必留下正確的通訊資料，以便第一時間通知到本人，避免出現疫情延宕狀況。

縣府在竹南鎮大厝里活動中心開設社區篩檢站為期3天PCR免費採檢，至2月17日下午5點截止，呼籲有感染疑慮的鄉親，攜帶身分證及健保卡前往篩檢。

縣長徐耀昌表示，苗栗縣在新冠肺炎疫情防疫期間，配合中央規定，嚴陣以待謹慎推動防疫工作，本土疫情受Omicron病毒影響升溫，希望鄉親配合防疫措施之外，也要盡速接種新冠疫苗，提升保護力，保護自己也保護他人，共同營造安全健康社區。