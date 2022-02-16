俄羅斯軍方15日宣布，部分部隊在完成演習後返回駐地。

在俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）14日建議俄羅斯總統普丁繼續就烏克蘭問題與西方進行談判，莫斯科昨（15）日宣布撤離部分完成軍演的部隊，不過這究竟代表什麼意思？

美國有線電視新聞網（CNN）指出，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）昨日發布的聲明並沒有多少具體內容，他說俄羅斯南部、西部軍區的部隊已經開始整裝、返回基地，不過並沒有說明這些部隊原本在哪裡演習，他們的基地在哪裡，以及究竟有多少人要返回基地。

此外，根據俄羅斯國防部先前的說法，參與白俄羅斯境內軍演的部隊來自俄羅斯聯邦各地，也包括遠東地區。俄羅斯幅員遼闊，一共橫跨11個時區，共分為5大軍區，包括：西部軍區、中央軍區、東部軍區、南部軍區及北方艦隊。

Russia said some of its troops were returning to base after exercises near Ukraine and mocked Western warnings about a looming invasion, but NATO and the United States said they had yet to see any evidence of a de-escalation that could avert war https://t.co/0rhkbGRoVV pic.twitter.com/ddpN9uczJ8 — Reuters (@Reuters) February 15, 2022

文章指出，在克里米亞演習的部隊實際上屬於南部軍區，這地區的部隊有可能回到北高加索或羅斯托夫州（Rostov）。

俄羅斯15日宣布，從烏克蘭邊境撤回部分部隊。

CNN也指出，俄羅斯的聲明也沒有提供線索，讓外界了解部隊返回駐地的舉動有多重要，這個舉動可能只是輪替，讓新兵加入，或者也可能代表演習結束後的逐步縮編。

科納申科夫明白表示，目前俄羅斯的海上軍演範圍相當廣泛，「在全世界的重要海域」及比鄰俄羅斯領土的海域進行。

CNN指出，接下來可以關注普丁與白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）在本周末的會面，或許可以獲得在白俄的軍演何時結束、以及俄羅斯軍隊何時回家的暗示。

針對俄羅斯宣布撤離部分部隊，包括美國總統拜登在內等部分西方國家持懷疑態度，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）昨日表示，莫斯科願意繼續外交磋商讓人審慎樂觀，不過北約將繼續密切關注事態發展，以及關注是否真的反應在俄羅斯降溫軍事部署。