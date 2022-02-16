第23期疫苗今天上午開放預約，中央流行疫情指揮中心表示，截至下午一點整為止，已有28萬人完成預約，預約率達18.1％，其中以莫德納預約最踴躍，預約率達24.19％。

指揮中心發言人莊人祥表示，第23期預計供應158萬劑疫苗，目前已知莫德納預約數達18.6萬最踴躍，其次依序為BNT的8.9萬、高端的1萬、AZ的928人次。

莊人祥呼籲，目前各廠牌的疫苗都還有相當充足的數量可供預約，呼籲符合接種資格的民眾盡速上網預約接種。

有專家指出，國內18至29歲族群的疫苗接種率最高，建議可優先開放出國，但衛福部長陳時中表示，疫苗主要是保護自己不要重症，但由於突破性感染的人數眾多，因此是否能優先開放出國，還有待觀察。

至於我國的第2、3劑接種率加總，何時能達到九成？陳時中表示，只要3月中能把第三劑的覆蓋率提升至5成，2、3劑的覆蓋率就可達到九成。