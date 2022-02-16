新北市今新增5例確診，是13日確診分別就讀林口國中、麗園國小3名孩童的爸媽（案19814、案19815），均已施打2劑疫苗，匡列居家隔離期間陰傳陽，屬於高雄砂石場傳播鏈；與新店設計師（案19665）案相關的也新增3例。

新北市衛生局說明，新北林口一對父母過年期間帶著3歲女童、8歲男童、14歲男童，到苗栗的外婆家去玩，外婆3日在苗栗與高雄確診親友（案19580、案19584）接觸聚餐，8日帶著3名外孫女到苗栗跟親友（案19622）一同採草莓，10日返回台北，因外婆（苗栗確診者案19643）12日確診，3外孫遭匡列接觸者居家隔離採檢確診，已收治專責病房治療，爸媽遭匡列接觸者居家隔離，PCR皆為陰性，15日居隔期間再次採檢，兩人PCR轉為陽性，Ct值分別為17及19.35，持續於專責病房治療。無公共活動場所足跡。

另新店設計師的室友（案19860）也在居隔期間陰轉陽，12日遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR陰性，14日晚間出現喉嚨痛、咳嗽、頭痛症狀，15日通報衛生所安排採檢，PCR轉為陽性、Ct值13，收治於專責病房隔離治療。個案為居隔中陰轉陽，無公共活動場所足跡。

案19813是50多歲家住八里的女性，接種3劑疫苗，為北市房屋代銷公司人員，9日晚間於北市餐廳用餐遭匡列為（案19665）接觸者居家隔離，經採檢PCR陽性、Ct值22.1，收治專責病房隔離治療。居住地為八里區。

個案匡列接觸者14人、12人居家隔離，其中北市職場同事有10人，經採檢有2名同事（皆為女性）PCR陽性，1人居住北市（案19816），Ct值16，屬北市個案，另1人居住新北板橋區（案19859），Ct值34.5，案19859匡列接觸者4人、居家隔離4人，持續疫調中。