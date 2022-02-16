消息人士透露，美國證券交易委員會（SEC）正在調查金融機構高層是否違反規定，在大量出售股票、也就是進行所謂的「鉅額交易」（block trade）之前先向避險基金洩露消息。

《華爾街日報》周一率先報導這項調查，稱美國證管會SEC聯手司法部，正在調查摩根士丹利與高盛是否違反「鉅額交易」規定。

美國證管會、司法部與華爾街兩家重量級銀行均拒絕對此發表評論。

券商常會代替客戶買賣大宗股票，或透過鉅額交易進行避險或對沖，而這些股票交易規模之大足以影響公司股價。當股市波動加劇時，由於機構投資人會重新調整（rebalance）投資組合，這類鉅額交易的頻率通常會增加。

而在交易進行之前，相關消息可能極為值錢。消息人士透露，不當分享資訊和非公開訊息可能違反美國法律，如果公司未能提供適當程序防止信息濫用，就可能遭到證管會調查。

《華爾街日報》報導，美國SEC已經向多家避險基金和銀行發出傳票，要求提供交易記錄，以及投資人與銀行之間的聯繫信息。報導亦指出，監管機構至少從2019年起，就已經對鉅額交易的違規行為展開調查，正在了解鉅額交易公開披露之前，銀行人員是否「不當」提醒部分客戶，以及此類訊息是否圖利避險基金。有些避險基金就像是華爾街金融公司的「流動性提供者」（liquidity provider）。