京城銀(2809)今（16）日召開線上法說，董事長戴誠志表示，2021年海外債投資部位降至11.41億美元低點，隨著美國重啟升息，將視升息速度選擇合適標的逐步補足部位，由於近5年存款及淨值增加甚多，海外債投資預期將加碼到超越2017年12.47億美元水準。

京城銀海外債券投資部位在2017年達12.47億美元高點，2018、2019年逐步減少至12.44億、12.07億美元，2020年雖回升至12.27億美元，但去年再度積極處分、截至去年底降至11.41億美元，平均存續期間自7.76年降至6.17年，平均收益率自5.18％降至4.66％。

戴誠志表示，京城銀2017年時海外債投資金額占存款近23～24％，近5年來銀行淨值及存款均維持穩健成長，僅海外債投資部位未見成長。過去2年考量通膨及升息必將發生，因此對海外債投資比重維持低檔。

戴誠志指出，隨著美國將重返升息軌道，今年將視升息速度伺機逐步補足債券投資、多建立部位。由於存款及淨值均增加甚多，因此若在對的時間點選擇到好的標的，海外債投資部位一定會加碼到比5年前高。

戴誠志表示，目前美國10年期公債平均利率約1.9％，預期可能還會再提升，目前內部預期應不易超過3％。京城銀將在投資等級債券中積極選擇合適標的，根據中長期有資金需求的產業進行動態性選擇，ESG及永續經營是必然考量的因素之一。