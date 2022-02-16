民進黨前立委沈富雄今以「身為乳頭的雙重危局（double jeopardy）」為例提到台灣目前面臨美中台的問題表示，台灣不應成為麻煩的製造者，台海不應成為引發中、美大戰的火藥筒。聰明的台灣人應知如何珍惜天賦之美而趨吉避凶。

沈富雄今在臉書指出，由美國主導並且全力撐腰的西太平洋第一島鏈，從日本，經韓國、琉球、台灣至菲律賓，全鏈呈一大弧形，而台灣居地理之便，站在弧形的最尖端，距離中國最近，如果視島鏈如女人乳房，台灣就是秀色欲滴的乳頭。

他說，有人說台灣是水岸第一排，其實整個島鏈都是第一排，台灣是第一排的最前端那一家，視野廣闊，目窮千里，就像乳頭一樣，性感無限、魅力無窮，是基本生理功能的匯集，是眾人注目的焦點，令眾家小子垂涎不已。但禍福相倚，隨天賦美色而來的是雙重危局。

他說，外部的牽累；美、中正在進行有史以來最激烈的惡鬥，軍演猶如在乳房外上方1／4象限中醞釀腫瘤，必要時局部切除即可，但老式的處理方法是全乳切除術（total mastectomy），乳頭何辜，橫受牽連，乳房重建非同小可，乳頭重建更非易事。

他說，像這種平地生波，禍起蕭牆之事此後一定一再重演，台灣目前及未來的領導人必須及時正視，並嚴正警告中、美雙方，台灣不能無端成為戰場，家園不容成為廢墟。

另一個是內生的磨擦；他說，乳頭與內衣的親密接觸，注定產生沒完沒了的磨擦，或因上身過動，如馬拉松長跑，或因尺寸不合，還有調整型做過了頭，修外闊卻過度集中，修下垂卻過度上托。如果只是破皮出血，算是小事。

他說，如果感染發炎而蔓延至整個乳房，這種結果，也許當年的老蔣及現今的蔡英文政府恐怕都求之不可得，但憑心而論，台灣不應成為麻煩的製造者，台海不應成為引發中、美大戰的火藥筒。

他指出，美國因第一島鏈而把太平洋視為內海，中國對此耿耿於懷，習近平一再告訴美方：太平洋夠大，足夠兩人游泳。美國憑什麼將中國局限於小孩專用的淺水區？老蔣如果活在今天，對當前的局面，也許會興奮地高喊：我們是全球反共的堡壘，自由民主陣營的先鋒！蔡政府也多少傳承了這種思維。

他表示，但時代不同，遙想戰國時代的韓國，弱小、地處要衝卻早亡，能不以此為戒乎？

他說，烏克蘭風雲正急，提到烏克蘭，很多人都會聯想到台灣，其實，烏克蘭處於蘇俄腳下，距離乳頭甚遠，台灣人不必無端驚恐和妄自菲薄。