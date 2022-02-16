澳洲最大葡萄酒生產商富邑今天表示，自北京對澳洲進口葡萄酒課徵高關稅以來，對中國銷售已經蒸發，但馬來西亞、新加坡等市場需求增加，有助公司避免了巨大損失。

法新社報導，旗下有著奔富（Penfolds）等知名品牌的富邑葡萄酒集團（Treasury Wine Estates）今天公布財報，在截至12月31日的6個月內，公司淨利年減7.5%，主因中國對澳洲葡萄酒課徵高額關稅，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的衝擊。

澳洲最大釀酒商富邑2021年對中國的銷售額，自前一年的7800萬澳元（約5600萬美元）降至200萬澳元（約140萬美元）。

不過，富邑執行長福特（Tim Ford）今天表示，公司在其他市場的「強勁表現」，尤其是馬來西亞、新加坡和泰國，已多少彌補了中國業務的萎縮。

中國政府以反傾銷名義對澳洲葡萄酒課徵高關稅；澳中之間爆發激烈口水戰後，貿易關係跟著遭殃，澳洲的牛肉、大麥、燃煤等出口商品都成為鎖定目標。

中國提高關稅前，中國銷售額高峰時期占澳洲葡萄酒出口的41%，如此高比率也引發了疑慮，擔心貿易戰可能會對澳洲葡萄酒產業帶來巨大災情。

針對中國對澳洲葡萄酒課徵116.2%至218.4%的高關稅，澳洲已經向世界貿易組織（WTO）提出申訴，世貿組織目前正在審議之中。

富邑今天明確表示，公司不認為中國會在2022年解除對葡萄酒的關稅，但富邑有信心可以渡過難關。

富邑財務長楊恩（Matt Young）表示，葡萄酒銷往其他市場的水準依舊強勁。