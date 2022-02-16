新北市16日新增5例確診個案，其中家住八里的案19813，曾與新店的設計師案19665在北市餐廳隔壁桌吃飯，匡列採檢後，又發現案19813的同事案19859確診。新北市衛生局公布兩人確診足跡，主要有銀行、生機店、超商、市場、美甲店。
新北市衛生局表示，案19813在11日去過永豐銀行竹圍分行、棉花田生機園地淡水民族門市，11、12日都去過7-11浩瀚門市。
另外案19859在13日去過板橋7-11懷翠門市、板橋青翠市場，14日去過玉玄美甲美睫，15日去過全家板橋立都店、7-11丁煌門市。
新北市16日新增5例確診個案，其中家住八里的案19813，曾與新店的設計師案19665在北市餐廳隔壁桌吃飯，匡列採檢後，又發現案19813的同事案19859確診。新北市衛生局公布兩人確診足跡，主要有銀行、生機店、超商、市場、美甲店。
新北市衛生局表示，案19813在11日去過永豐銀行竹圍分行、棉花田生機園地淡水民族門市，11、12日都去過7-11浩瀚門市。
另外案19859在13日去過板橋7-11懷翠門市、板橋青翠市場，14日去過玉玄美甲美睫，15日去過全家板橋立都店、7-11丁煌門市。
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