林口文化一路出現「無底洞」，公所採新工法急修復，圖為施工後照片（戴上容攝）

位於林口區文化一路及公園路之間路面，近年不斷有民眾反映社區門口馬路凹陷，宛若「無底洞」，林口區公所接獲新北市議員蔡淑君陳情後，急派工程人員開挖確認，發現路段內部已經有掏空的跡象，研判是舊有預鑄式溝體漏水，因此改以新式場鑄式工法，施作長度約80公尺，改善路面凹陷及避免掏空。

當地仁愛里長劉鴻橋表示，該地點的馬路凹陷問題常接獲民眾反映，公所也多次派工整修，但整修過沒多久仍會有相同的事情再次發生，宛若出現「無底洞」，當地住戶相當害怕，擔心影響到房屋安全。

新北市議員蔡淑君表示，不斷接獲該社區民眾反映周遭道路有局部凹陷，服務處立即連繫區公所協助現勘及確認原因，與公所經過討論研商後，決定開挖路面勘查，發現內部已有掏空跡象，凹陷地點緊鄰水溝，研判可能是舊式水溝溝體漏水導致局部掏空。

林口區公所工務課劉家成解釋，舊式水溝溝體施工便利，大多採預鑄式工法辦理，方便現場施工、安裝迅速，但對地形變化適應性較差，也較容易產生接縫處漏水之情形，公所這次改以場鑄式改善，可配合現地條件微調尺寸及組模灌漿，更能因地制宜徹底改善「無底洞」問題。

林口區長藍品畯表示，民眾在發現區內公共工程或公共設施有損壞或對其有疑義的話都可以透過各種管道向公所進行報修及通報，公所在接獲消息後也會立即派工前往現場調查，除了原有的1999或各項承辦的專線外，民眾也可使用林口區公所透過line系統創立的報修小幫手，只要加入好友及可將想要反映的事項向公所回報。