新冠肺炎本土疫情延燒，截至昨日共有12起感染源不明傳播鏈。中央流行疫情指揮中心今表示，由於礁溪長榮案今日監測期滿而結案，另鳳山家庭、紅茶牛奶列煉油廠相關，剩下航警、砂石場、桃園防疫旅館等10條傳播鏈還未結案。

昨指揮中心表示，目前國內累計新增12起感染源待釐清事件，包括高雄砂石場、跨縣市家庭群聚、新北樹林嘉聯益電子廠、新北汐止手搖飲、新北板橋家庭、桃園日翊物流、宜蘭礁溪長榮-高雄諾貝爾、大陸入境家庭、新北設計師、高雄母子、高雄紅茶店員工，以及桃機航警。

醫療應變組副組長羅一鈞今表示，昨天說不明感染源傳播鏈有12條，今天因礁溪長榮諾貝爾幼兒園群聚案結案，另高雄鳳山家庭群聚、紅茶牛奶店原本是2起，現在發現他們和煉油廠相關，有足跡相關、用餐接觸，因此會合併在一起，剩下10條感染源待釐清傳播鏈。

目前為止，除煉油廠案外，剩下的不明感染源傳播鏈為桃機航警、砂石場群聚、桃園防疫旅館、中國大陸入境家庭、跨縣市家庭群聚、汐止手搖飲、板橋家庭、樹林電子廠、日翊物流還沒結案。